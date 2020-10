Coni Lüer revela su oscuro pasado con Supernova: "Sentí que era la fea de la banda"

Apenas 16 años tenía la cantante Coni Lüer cuando inició su trayectoria musical en Supernova. Ahora tiene 35 y desde su cuenta en Instagram reveló que ser parte de la banda, tan joven, le ocasionó problemas de autoestima que aún siguen latentes.

La mirada de miles de fanáticos se posaron sobre ella, en una época donde a duras penas se toman decisiones. La intérprete publicó en las redes sociales una imagen de la revista "Mujer a mujer", que protagoniza junto a Claudia y Sabina, dos de sus ex compañeras.

"Las nuevas adolescentes: CHICAS EXTRA LARGE (XL)", se lee en la portada. El término "extra large" para una mujer interpreta modelo de altura y de cuerpo prácticamente perfecto. Coni Lüer confiesa que terminó llorando por un título del que nadie les advirtió o preguntó.

La vida de Coni Lüer en Supernova

La cantante no fue pionera del grupo. Coni Lewin inició la travesía con Elisa Montes y Consuelo Edwards, pero decidió renunciar al proyecto en 2002, año en que los productores decidieron renovar Supernova con Coni Lüer, Claudia González y Sabina Odone.

"Toda mi vida he odiado mi cuerpo. Siempre me he sentido gorda. Muchísimas veces pienso que literal es lo único que me falta para ser completamente feliz", expresa Lüer desde el posteo. Cuando entré a Supernova esa inseguridad en mí se hizo más latente aún. Tenía dos compañeras que eran extremadamente hermosas (Claudia y Sabina) y físicamente eran una bomba. Siempre sentí que era la fea de la banda", confiesa.

Reveló que su cuerpo fue sometido a ediciones en Photoshop. "Varias veces, me achicaban el brazo, la espalda (la tenía ancha por la natación). Yo era 'la que cantaba' y con el tiempo me conformé con eso. Eso estaba bien dentro de todo (…) Cuando me veían en vivo me decían: 'ay pero en persona eres súper bonita".

Sobre la polémica portada, Coni Lüer se sinceró en cómo le hizo sentir. "¿Nosotras éramos la generación de chicas extra large? ¿En serio? Sentía dentro de mí que ese título fue por mi culpa. Mis compañeras no entraban jamás en esa categoría. Nadie nos dijo que ese era el titular".

Constanza Lüer, su nombre real, es "vocal coach" y especialista en jingles y locuciones - Instagram @coniluer

Pide perdón a su niña del pasado

La actual profesora de canto advierte sobre los enormes problemas que la fama puede producir y la presión que se vive. Aconsejó a futuros talentos que cultiven su amor propio, el cual "puede demorar toda la vida". "Nunca es tarde chiquillas".

"Hoy a mis 35 años sigo lidiando con serios problemas de autoestima. Sigo dudando cuando un chico lindo se fija en mí. ¿Como podría gustarle a alguien?", expresa Coni Lüer en la imagen que supera los 1.800 'likes'.

"Yo no era horda, era una niña de 16 años completamente normal. ¿Cómo es posible que haya existido tanta presión para verse delgada? Tanto daño nos han hecho con eso de los cuerpos perfectos", repudió. "Lamento no haberme vestido más lindo, haberme puesto cosas apretadas. Perdóname, Coni del pasado, por haberte odiado tanto".

Coni Lüer finalizó su mensaje con una reflexión. A nosotras se nos ha impuesto siempre a lucir bellas y delgadas. Mientras los hombres se ven hasta tiernos con la pancita. Esto tiene que cambiar. Nuestros cuerpos son hermosos tal y como son, un cuerpo real. Amémonos más".

Su continuación en la agrupación

Gracias al trabajo de Coni, Claudia y Sabina, Supernova logró una nominación a los Grammy Latino como Mejor Álbum Pop Dúo o Grupo. Luego los encargados decidieron "congelar" las actuaciones y producciones. Para 2013, Coni Lewin y Coni Lüer retoman el mando y le convierten en un dúo.

Desde la fecha han realizado algunas presentaciones, aunque con temas del pasado. Sin embargo, las dos cantantes no descartan grabar nuevas canciones. Se conoció que para septiembre de este año lanzarían "Tan Cerca", a través de Warner Musick Chile, pero se cree que la pandemia por Coronavirus mantiene la producción en 'stand by'.

"Preparando una sorpresa muy linda. Nunca quedo conforme, eso sí… al paso que voy se las mostraré el próximo año", escribió Coni Lüwer en un reciente posteo de Instagram.

Coni Lewin y Coni Lüer, ambas mantienen viva la agrupación Supernova - Instagram @coniluer

