China Suárez enternece las redes sociales con una nueva foto de Amancio

Aunque durante el primer mes de vida China Suárez no quiso mostrar el rostro de su hijo recién nacido, la argentina, al parecer, ya se relajó, y tras presentarlo hace algunas semanas en su cuenta de Instagram, ahora compartió otra foto con su bebé que enterneció las redes sociales.

La actriz que fue madre a finales de julio del segundo hijo en común con el chileno Benjamín Vicuña, subió una foto de perfil donde aparece junto a Amancio.

"Estoy enamorada", escribió junto al registro donde se mira fijamente con su hijo.



La imagen se llenó de cariñosos mensajes para ambos. "Todos somos Amancio mirando a la China fascinados😂❤️🥰😘", "Es igual a vos😍", "Tan atento!!! 🙌🏼🙌🏼♥️ de a poquito va a empezar a imitar cuando esté en esa posición! A cerrar los ojos y sacar la lengua!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

China Suárez y Amancio - Instagram

Recuperación post parto

Al igual que en sus dos embarazos anteriores, de sus hijas Rufina y Margnolia, la actriz reconoció que su recuperación post parto fue rápida, por lo que a dos meses de haber dado a luz a Amancio pudo retomar sus compromisos laborales, como sesiones de fotos y la publicación de contenido en redes sociales.

Sin embargo, las fotos de China fueron criticadas por algunos de sus seguidores por, supuestamente, alardear con su figura, cuando hay mujeres a las que les cuesta mucho recuperar su peso y sufren todo tipo de cambios que las hacen sentir mal.

Pero la argentina no se quiso quedar callada ante las críticas y en sus stories de Instagram, reflexionó sobre los comentarios que le habían hecho llegar y las múltiples críticas que había recibido por mostrarse recuperada en tan poco tiempo.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está puesta la presión en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar", comenzó relatando en un video donde aparece con su hijo Amancio en brazos.

"Nosotros a lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad o de la crianza de mis hijos…hay cosas que quedan en mi privacidad y que claramente no muestro ni cuento", agregó sobre su privacidad.

