Perla Ilich dedica emotivo mensaje a 'Cangri': "Feliz cumpleaños a nuestro ángel"

Feliz cumpleaños 🎉🎁🎈 a nuestro ángel en el cielo mi seba se que desde el cielo 🌌 cada día me das un abrazo y sabes que te extraño mucho 😔 y me gustaría darte un abrazo y decirte tantas cosas pero se que dios nos dará la oportunidad. De volver ah vernos. Te Quiero mucho. Y se que hoy debes estar con esa sonrisa hermosa que nos dejaste. Un abrazo y beso 💋 gigante al Cielo ❤️❤️