María Luisa Corrales quiere ser Miss Ecuador para trabajar por los niños y los jóvenes

María Luisa Corrales, candidata a Miss Ecuador, atravesó uno de los peores momentos en esta pandemia por el coronavirus. El duro capítulo tuvo que ver con la muerte de su padre, situación que le partió el corazón a ella y su familia.

Sin embargo, tras varios meses, ella dedica el esfuerzo que hace por convertirse en la nueva soberana del país, a su padre en el cielo.

"Quiero decirles que con todo esto que estoy superando, siento que puedo ser empática con lo que miles de personas han pasado y sentido en esta terrible etapa. Sin embargo, lo que debemos intentar es seguir adelante y es el mensaje que envío a todos, no dejemos nuestros sueños y eso también es algo que recalco a los niños con los que trabajo en mi proyecto social.

No olvidemos que el tiempo pasa y no perdona por ello nosotros debemos tomar las mejores decisiones, evitando quedarnos derrotados. La gente que lastimosamente se ha ido no quiere vernos mal y podemos dedicarles nuestros sueños a cumplirse", señala María Luisa.

Ella dice que Miss Ecuador es una aspiración con dos enfoques principales. "Quiero en primer lugar hacer escuchar mi voz representando a los niños y jóvenes que talvez viven situaciones difíciles y necesitan hacer saber las necesidades que tenemos.

En segundo lugar, soy de las personas que cree que cuando una oportunidad llega y sabes que te va a hacer crecer pues hay que saberla aprovechar. Siento que todo esto me ha dejado lecciones y siento que he logrado alcanzar otro nivel de aprendizaje", cuenta la candidata.

María Luisa, de 20 años, se ha desempeñado como bailarina profesional desde los 4 años y además es su pasión. Dice que nació con un alma artística y se identifica con todo el arte en general, le gusta la pintura y el dibujo. Además es modelo profesional y maneja a algunos artistas.

Estudia Marketing digital y redes sociales en la UNIR y esto complementará la parte artística para poder destacarse a nivel profesional. En sus estudios quiere nutrirse de todos los conocimientos para explotar la parte del mundo tecnológico.

Fue Miss Teen Internacional en 2016. "Viví esta experiencia de los concursos de belleza. Era adolescente en ese entonces y no lo veía como hoy pero aún así me ha ayudado en esta aspiración para Miss Ecuador. Creo que la decisión y responsabilidad es completamente mía. Esto me ha dado esa apertura para querer trabajar por la gente a través de nuestra ayuda y ver cómo las personas te admiran y los niños te ven con esa ilusión por aportar aunque sea con un granito de arena.

A nivel internacional quiero ser una artista y modelo reconocida representando a Ecuador porque acá tenemos mentes brillantes y solo nos falta el empujoncito. Si llego a ser Miss Ecuador, sé que llegaré al Miss Universo y pues estoy dispuesta a sacar la cara de mi país con mucha preparación y empatía.

En este tiempo de pandemia que se vive en el mundo siento que si nos afectó a todos. No podría decir que no cambiaron las cosas porque creo que esto es algo evidente. Dentro del certamen no pudimos hacer muchas cosas, logramos conocernos entre las aspirantes y pues tras el confinamiento tuvimos que ser creativos con el tema de la preparación. Yo he tenido gente que me da este apoyo en cuestión de peinado, maquillaje, pasarela, etc. Hemos tenido clases y preparación desde casa y a través de Zoom, las redes nos han ayudado a conectar", detalla María Luisa.

El certamen se llevará a cabo este sábado 17 de octubre a partir de las 20h00 al interior del hotel Windham Sail Plaza en Manta. Los controles son exhaustivos sobre todo en lo concerniente a las medidas de bioseguridad; de ahí que las personas que fueron invitadas a ser parte de este evento de belleza deberán acceder con documento de identificación en mano, según lo confirmó María del Carmen Aguayo, directora general del certamen de belleza más importante del Ecuador.

