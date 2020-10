¡La compararon con Christina Aguilera! Luli sorprende con radical cambio de look

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Nicole Luli Moreno dio a conocer su nuevo cambio de look. La modelo fitness dejó atrás su característico cabello rubio, optando por un balayage con una coloración de fantasía. El tono que escogió fue un llamativo color rosa, el que incluso la llevó a ser comparada con Christina Aguilera.

Recordemos que la cantante norteamericana utilizó este estilo en su videoclip "Ven Conmigo", en el que aparece con mechas en un tono similar y un maquillaje tipo smokey eyes, además de un llamativo conjunto blanco. Así lo destacaron los seguidores de la chilena a través de los comentarios, en los que recordaron la pegajosa canción del 2000.

"De Cristina Aguilera🔥🤗", "Christina Aguilera ❤️", y "Ven conmigooo 😎😎❣️❣️❣️… Te ves muy linda", señalaron algunos, aludiendo al parecido entre ambas. "¡Hermosa! Me encanta tu new look, buen día para ti también", "Te queda hermoso ese color", y "Que hermosaaa", fueron otras de las reacciones.

Además del video compartido en la plataforma, Luli ha publicado varios clips luciendo su nueva apariencia. El cambio fue realizado por el estilista internacional y asesor de imagen Javier Cruz. Así lo dio a conocer la misma modelo en la red social, en donde compartió los registros publicados por el también técnico colorista.

"Y miren el resultado de este cabello hermoso de mi querida amiga, como lo dejó a lo niña Disney. ¿Te gustó amiga?", se le escucha decir en un video, mientras Luli observaba los resultados del proceso.

Desliza para ver las imágenes:

A continuación revisa el video de Christina Aguilera

