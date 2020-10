Leandro Penna responde a Millaray Viera tras críticas por video de manifestaciones

Luego del polémico video sobre las manifestaciones en el país, Leandro Penna estuvo como invitado en el programa Las Indomables, conducido por Paty Maldonado y Cata Pulido. Durante la conversación, el modelo argentino se refirió al comentado registro y las críticas que recibió por parte de figuras como Michelle Carvalho y Millaray Viera.

"Se malinterpretó o algunos quieren sacar de contexto lo que yo dije. La lucha es inalcanzable, porque siempre hay que luchar por una mejor educación", dijo en un comienzo. Luego habló sobre las bajas pensiones que reciben los jubilados, indicando que "está todo mal".

Momentos después, Leandro Penna abordó las palabras de Millaray Viera, quien apeló al desconocimiento del argentino en torno al tema. "En el siguiente e ilustrativo video aprenderán a hablar con total propiedad sobre algo que no tienen idea", dijo la animadora de Chilevisión.

"Estoy de acuerdo con los derechos que hay que luchar, pero no es la forma. Destruir todo, cagarle la vida a los demás, perjudicar todo el comercio que está en el centro (…) Desastre que han hecho, y eso es empobrecer a las personas. Empobrecer a las familias que eran clase media que iban a laburar a Plaza Italia o alrededor", señaló.

"A mí me llama mucho la atención de Millaray y como la Michelle. La Michelle es extranjera, como yo. Y yo elegí venir a Chile porque Chile es espectacular, Chile yo veo un mejor futuro y en Argentina yo no lo veía (…) Michelle está acá porque se ve que en Brasil no tuvo las mismas oportunidades", agregó.

"Yo les hago una pregunta, ¿qué le pasaría a Millaray si, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, porque hay tanta gente que le han roto su trabajo, que le han roto su negocio y su comercio (…) entran a saquear el canal y mañana la tienen que echar y después durante dos años no tiene más trabajo?, ¿qué opinaría de la gente que entró y le destrozó su trabajo?", cuestionó.

Ver más

Cecilia Bolocco a favor del apruebo: "Creo que sería bueno que redactemos una nueva Constitución"

Adriana Barrientos y su participación en el proceso constituyente: "A diferencia de los políticos, yo tengo barrio"

"Espero poder contribuir": Kel Calderón y su cruzada por informar a sus seguidores sobre el Plebiscito