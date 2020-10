Aseguran que Iván Núñez no ha pagado la pensión de alimentos y se encuentra inubicable

Según aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en su programa vía Instagram Primer Plano del Pueblo, donde se han revelado detalles del quiebre entre Marlene de la Fuente e Iván Núñez, éste no estaría pagando la pensión de alimentos de sus hijos.

Luego de que se diera a conocer que la pareja terminó su relación por una supuesta infidelidad él y además se revelara la identidad de la mujer, ahora se conoce una nueva arista. El conductor de noticias no solo habría dejado a sus hijos sin la pensión que les corresponde, sino que además los habría sacado de la Isapre y se encontraría inubicable.

Gutiérrez también aseguró que el periodista pidió vacaciones, tanto en TVN como en la radio donde trabaja, encontrándose con paradero desconocido.

"Él no quiere hablar con sus hijos, y como le echa la culpa a ella… Después se pregunta por qué sus hijos no quieren hablar con él", afirmó Gutiérrez.

La nueva pareja de Iván

Según reveló el mismo programa de conversación y farándula, la nueva pareja de Núñez sería una joven brasileña de 27 años, quien estaría embarazada del periodista.

"Tiene su Instagram privado, pero me mandaron fotos de la niña, que pusieron algunos medios que era modelo, pero no es modelo", dijo Cecilia Gutiérrez. "Lo que yo tengo entendido, es que él conoció a esta niña en un club nocturno. No sé en qué trabajaba ahí, pero trabajaba en un club nocturno y la conoció", agregó.

Además, explicó que actualmente trae joyas de lujo desde Brasil, y las comercializa a través de una página web.

Por su parte, Marlene de la Fuente, expareja de Iván, aseguró que "se enteró por la prensa" de la actual relación de su ex. "Estoy ahora precisamente en un tema muy muy complicado, porque tanto yo como mis hijos, mis cuatro niños, nos acabamos de enterar por la prensa, tal como dijo en su entonces la Michelle Bachelet", expresó en entrevista con Glamorama.

"Ha sido muy crítico. Nos acabamos de enterar recién que Iván va a ser papá obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio. Mis hijos están muy mal, los he tenido que tratar con sicólogo y siquiatra", agregó.

De la Fuente reveló que ha vivido momentos complicados junto a sus hijos. "Ahora se acaban de enterar de que el padre, el que estuvo casado conmigo 20 años y que tenemos cuatro hijos en común, con la misma chica ahora va a ser papá y todavía no tiene un vínculo con sus propios hijos", señaló.

La mujer aseguró que su exmarido no ha enfrentado bien el término de la relación y sobre todo el vínculo con sus hijos. "Hasta el día de hoy he tratado de manejarlo lo mejor posible como madre, pero creo que Iván no ha sabido manejarlo como padre. Como te digo no he tenido respuesta de parte de él. Ahora nos acabamos de enterar de esto y es una situación muy compleja con los niños".