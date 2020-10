"Qué manera irresponsable de manipular": el intenso round en redes entre Millaray Viera y Leandro Penna

El video que hace semanas subió el exchico reality, Leandro Penna, dejó la grande en redes sociales. En él mostraba una protesta por la cual pasaba e hizo un llamado a "quienes quieran vivir como comunistas que se vayan a Venezuela".

Su mensaje molestó a muchos, entre ellos a la animadora Millaray Viera. En su momento, sostuvo que “en el siguiente e ilustrativo video aprenderán a hablar con total propiedad sobre algo que no tienen idea”, aludiendo a la publicación de Leandro.

Tras esto, el argentino realizó sus descargos al ser invitado a “Las Indomables”, programa conducido por Patricia Maldonado y en el que sostuvo estar impresionado con las declaraciones de Viera. "Con Millaray la verdad es que me llama muchísimo la atención, porque ella no vive en Recoleta. En Recoleta yo paso todos los días y veo la diferencia con La Dehesa, Chicureo, Vitacura, ella no vive en Recoleta“, aseguró.

Ver más

Llegó la hora de la respuesta

De esta forma, hoy la conductora de Chilevisión respondió a través de su cuenta de Twitter.

"¿Dónde dije yo que apoyaba los destrozos? Que manera irresponsable de manipular. JAMÁS voy a estar a favor de aquello, como jamás voy a estar de acuerdo con que se trate de comunista al que se exprese y sea invitado a irse de su propio país. Eso de izquierdas y derechas está obsoleto", precisó.

Agregó además que "generalmente no respondo, pero esta vez no me puedo callar, porque es tremenda calumnia. Jamás he justificado un destrozo. Si defenderé siempre el que la gente que tiene una vida de miseria se exprese. Esa gente no quiere “un país comunista”, quiere dignidad".

Generalmente no respondo, pero esta vez no me puedo callar, porque es tremenda calumnia. Jamás he justificado un destrozo. Si defenderé siempre el que la gente que tiene una vida de miseria se exprese. Esa gente no quiere “un país comunista”, quiere dignidad. — Millaray Viera (@milla_viera) October 14, 2020