"A veces uno lo guarda por vergüenza": Daniela Castro da su testimonio con las crisis de pánico

Las crisis de pánico pueden ser causar mucho miedo a quienes las experimentan por primera vez. Esto fue lo que le pasó a Daniela Castro, quien reveló su experiencia con este padecimiento años atrás, y el cual volvió a manifestarse hace pocos días.

Para quienes no saben de qué se trata o nunca lo han sentido, los ataques de pánico ocurren cuando el sistema nervioso se siente bajo amenaza o en peligro. Es decir, es un estado de activación fisiológica, donde la persona afectada por las crisis de pánico pueden sentir palpitaciones, que se quedan sin aliento o que están a punto de morir. De la misma manera, tienen pensamientos catastróficos e irracionales sobre la realidad que están viviendo.

Para la influencer, quien hace tiempo no las tenía, el volver a revivirlas la hizo tomar conciencia sobre el momento que está viviendo.

"Estos días me han vuelto las crisis de pánico que hace muuuucho no me pasaba… y mi sensación es como: "otra vez? Noooooo". Y bueno sí, otra vez. Me gusta ser honesta con ustedes, me gusta visibilizar algo que a veces uno guarda por vergüenza y solo genera más ansiedad", explicó Castro en su cuenta de Instagram.

La influencer reveló que su primera crisis de pánico fue a los 17 años y que le causó mucho susto sentirse así. "Pase de ser alguien que amaba salir de mi casa e ir a la universidad a no poder poner un pie fuera de mi depto porque el mundo se me venía encima, de ahí estuve tipo 6 años con crisis de pánico y no lograba entender el origen de éstas. Lo peor era que cuando tomaba copete me sentía tranquila y sin miedo, ese era mi escape a la angustia que vivía durante el día, pero eso traía al otro día una ansiedad mayor. Y así pasé años", contó.

Para la cocinera resulta un poco confuso tener crisis de pánico, cuando la realidad es que se siente bien de salud y se considera una mujer feliz y positiva. "Con el tiempo he ido entendiendo que mi personalidad impaciente y perfeccionista me juega una mala pasada, he comprendido que tengo que confiar en mí, disfrutar el proceso, vivir el presente y escuchar mi cuerpo. El intento de control solo produce más descontrol".

Daniela Castro - Instagram Daniela Castro

Castro aconsejó a quienes se sientan atemorizados por las crisis, que se tomen el proceso con tranquilidad y busquen ayuda para canalizar el origen del padecimiento.

"Sé que muchas/os pasan por lo mismo… no se sientan locas o débiles por eso…Sé que están cansadas que de la nada aparezca el miedo, calor, frío, pena, sudor, nudo en la garganta etc. Uno piensa: "porque si solo quiero estar bien!?" Las entiendo. Les sugiero que acepten y comprendan que las crisis de pánico son señales de que hay algo más profundo que trabajar", subrayó.

Finalmente, la fashionista cerró su reflexión asegurando que al final del camino, las personas que viven estas experiencias se vuelven más fuertes.

"Superar una crisis de pánico te hace cada día más fuerte, desarrollas una fuerza interior enorme, uno piensa: "guau, no me pasó nada! Yuju!" Pero lo que te hará aún más fuerte es buscar el origen de esa ansiedad y trabajarlo. Ámate, apruébate y confía en el proceso de la vida. Y no permitas que nada ni nadie te haga sentir mal por estar angustiada. Espero que les sirva mi experiencia", concluyó.