A esto se dedica Mauricio Vélez tras su salida de 'Día a Día' hace un tiempo

No me gusta decir adios, me gusta decir hasta pronto me gusta decir gracias. Asi que GRACIAS mi programa querido @diaadiacaracoltv gracias a mis compañeras de siempre @apuntesdecata y @monyrodriguezoficial tambien a @caritosotooficial y la hermosa @carolinacruzosorio. GRACIAS siempre @caracoltv. Gracias @dagogarciaprod Gracias siempre @sampedroharry Espero regresar pronto estarán en mi corazón toda la vida. Abrazos para @jennycordoba2.