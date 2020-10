La dura situación de Sandra Reyes, protagonista de 'Pedro, el Escamoso': "Hago maromas para sobrevivir"

Él éxito de una novela no garantiza toda la economía de una vida. Los 452 episodios de "Pedro, el Escamoso" marcaron una época dorada para sus actores, sin embargo, 17 años después la realidad es otra. Sandra Reyes, gran protagonista junto a Miguel Varoni, contó las dificultades que actualmente vive en su día a día.

La actriz encarnó a Paula Dávila, una sensual y disciplinada mujer que hoy vuelve a la palestra con el regreso de la telenovela. Y precisamente su relanzamiento despierta la curiosidad sobre cómo se encuentran sus estrellas. El eterno amor de "Pedro" ofreció una entrevista a "Las 2 Orillas" y negó estar "nadando" en millones.

"La gente de verdad cree que yo nado en millones, y no, realmente es duro", apuntó la artista de 45 años. Así lo cuenta una mujer que recibió el premio a mejor actriz en los Premios TVyNovelas, por ‘La mujer del presidente’. Y es que desde la televisión la vida también golpea.

Sandra Reyes no se rinde ante las adversidades

Dinero prestado, traslados en bus y toda clase de soluciones ha realizado la actriz nacida en Bogotá para mantenerse en pie. "Me ha tocado hacer maromas para sobrevivir, porque han llegado momentos que no he tenido para un taxi", narró al medio.

Confesó además que sin miedo a las opiniones de sus allegados, está "pidiendo prestado para sobrevivir". Sandra Reyes calificó su situación como algo colectivo por parte de los actores en Colombia. Criticó que no reciben regalías durante sus producciones ni por sus repeticiones. Señaló también que es "muy bajo" el porcentaje que otorga la ley de remuneración por comunicación gráfica.

Su distancia en la televisión

La intérprete en serie como "El cartel de los sapos" desmintió que haya decidido dejar la televisión. Por el contrario afirmó:"Amo actuar, me encanta actuar".

"No es que me haya alejado, es que me alejaron un poco, creo yo, o no sé, tal vez no estaba lista para los personajes", se sinceró para la entrevista. Acoto además que ha atravesado épocas sin encontrar trabajo en producciones nacionales.

Pero para Sandra Reyes, definitivamente, su difícil situación actual se debe al duro escenario que viven los profesionales de la actuación en Colombia. "Yo he durado hasta dos años sin trabajo, pagando arriendo, salud, todo lo que tiene uno que pagar. Y en este momento estoy endeudada como nunca en mi vida", expresó.

Sandra Reyes interpreta a "Cecilia" en la serie colombiana "Paraíso Travel" - Instagra @sandrareyesactrizoficial

Acotó que la pandemia por el Coronavirus desfavorece las posibilidades de resurgir. "Realmente espero terminar el año ya con un trato para el próximo año", dijo. Cerca de 920 mil casos por COVID-19 se han registrado en Colombia desde el inicio de la pandemia, perdiendo la vida 28 mil personas.

"Transformación" en su vida

Sandra Reyes se refirió a sus nuevos estilos declarándose 'hippie'. Según la actriz, entendió que deseaba vivir en paz desde el amor, un proceso "de sanación y transformación muy grande", difícil y largo.

Aseguró en fe que próximamente trabajará en televisión pública y está a la espera del resultado de algunos castings. La actriz quiere convertir ese optimismo en contratos laborales para el 2021.

Sobre el regreso de 'Pedro, el Escamoso', no tuvo dudas en afirmar que será nuevamente un éxito. "El humor no tiene tiempo y 'Pedro' es humor", dijo Sandra respecto a la distancia entre aquella fecha y la actual. "Es muy divertida la novela y nos cae muy bien siempre, nos caerá bien porque necesitamos reír más".

#actoresenlienzo, la etiqueta de la artista para titular su posteo. - Instagra @sandrareyesactrizoficial

