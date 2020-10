Revelan fotografías de la nueva pareja de Iván Núñez: "Se parece a la Gala Caldirola"

En el nuevo capítulo de Primer Plano del Pueblo, Sergio Rojas y Cecilia Gutiérrez entregaron nuevos detalles sobre la actual pareja de Iván Núñez. Se trata de una joven brasileña de 27 años, quien está embarazada del periodista, y cuyo rostro fue enseñado durante el programa.

"Tiene su Instagram privado, pero me mandaron fotos de la niña, que pusieron algunos medios que era modelo, pero no es modelo", dijo Cecilia Gutiérrez. "Lo que yo tengo entendido, es que él conoció a esta niña en un club nocturno. No sé en qué trabajaba ahí, pero trabajaba en un club nocturno y la conoció", agregó.

Además, explicó que actualmente trae joyas de lujo desde Brasil, y las comercializa a través de una página web. Fue en ese momento, que Sergio Rojas pidió ver las fotografías de la joven. "Oye está guapa. ¡Pero es una cabra chica!", dijo.

"Si poh, si es chica. Tengo una que es mejor, que se ve más producida, que se ve mayor. Pero en realidad es chica, si tiene 27 años poh Sergio, ¿qué querí?", comentó Cecilia Gutiérrez. "Pero, ¿qué le pasa a la gente?, ¿qué le pasa a Iván? Él es un hombre ya adulto", señaló Sergio Rojas.

Posteriormente, el periodista enseñó una nueva fotografía de la joven usando maquillaje. "Oye pero que cambia la gente con maquillaje. Mira, ¿sabí a quién se parece ahí? A la Gala Caldirola", dijo. Por otra parte, Cecilia Gutiérrez indicó: "ay, yo encontraba que se parecía a la Luli".

