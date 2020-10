Pangal se defiende de quienes lo acusan de maltrato animal por juego con su perro Bagual

Pangal Andrade ha dejado claro en sus redes sociales que su perro labrador Bagual, goza de gran inteligencia y habilidad para responder a todas las acciones que el kayakista le enseña, como ladrar despacio, hacerse el muerto o caminar agachado. Sin embargo, un video compartido en sus redes sociales este fin de semana, despertó las críticas de algunos de sus seguidores.

En el registro se puede ver a Pangal junto a su mascota –la que fue un regalo de su expareja Kel Calderón– al borde de una piscina. En ese momento, el influencer toma a su perro y lo lanza al agua, grabando todo en cámara lenta.

Sin embargo, lo que para algunos fue un entretenido video, para otros se trató de un caso de maltrato animal, y varios usuarios reprocharon la acción del exchico reality con su mascota.

"Para ti es diversión, pero el perro muy asustado los animales, también tienen sentimientos, hay que tener sicología lo puedes matar del susto", le escribió un usuario.

Pangal quiso defenderse, agumentando que él conoce muy bien lo que le gusta y lo que no a su perro, quien además, aseguró es su compañero de vida.

"Es que no hables si no conoces como juego yo con mi perro,, que le gusta a él que yo le haga como jugamos así hace 3 años… Como somos compañeros de vida… o sea no hablen estupideces si no conocen a mi perro y que le gusta y que no. Si conoce a su perro no tiene porque saber cómo reaccionan los otros perros y que les gusta o que no porque no los crió de chico o porque es un perro ajeno".

Otro animalista que defendió al influencer fue el reconocido animador de programas de turismo aventura, Luis Andaur, quien no vio nada de malo en el video de Pangal.

"Jajaja excelente pangal, tu perro es igual a Tambor, les encanta y disfrutan el agua, dale que eso los hace feliz, es como a mis sobrinos, disfrutamos los piqueros, los labradores son acuáticos y felices, mis saludos a naftalina que se como disfruta estos piqueros", escribió el comunicador.



No obstante, los reclamos de algunos seguidores continuaron. "Es mejor que se tiren solitos… a los que amamos los animales nos resulta fuerte la imagen… sigo a varios todoterrenos con mascotas y ninguno los ha tirado de esa forma al agua", señaló una persona, a lo que Andrade respondió: "Sí, pero no conoces a mi perro, lo que le gusta y lo que no… yo no sé lo que le gusta o no a tu perro y me imagino que tu sí".

El deportista quiso dejar atrás la polémica y compartió dos historias de su perro, dejando claro que a su juicio, la gente exageró.

Además, agregó que el can se encuentra en excelentes condiciones

