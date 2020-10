Otra presentadora decidió someterse a cirugía para retirarse sus prótesis de seno

View this post on Instagram

Si de cambios se trata… soy la primera en abrazarlos e incluso buscarlos. El cambio es importante, poderoso y necesario. Obvio, siempre que te permita sentirte y ser fiel a ti misma. Hace unos días me decidí por uno drástico… por si no se dieron cuenta, en el color de mi pelo. Quería algo divertido, nuevo y que no hubiera probado antes. Algo muy normal y típico en mí… factor: sorpresa 😉. Me gusta poder sentirme libre de hacer cambios en el pelo. Comunicarme a través de cómo lo uso. Muchas veces mi pelo dice muchoooo más de mi que inclusive lo que digo. Ahora bien, mi Igora Vital me permitió hacer estos experimentos y volver a mi rubio favorito 7.0 con la tranquilidad de cuidar mi pelo y seguir brillando, EN CASA! Aprovechen la oportunidad de hacer esos cambios y devolver el brillo a su pelo. Es muy fácil hacerlo en este momento desde la tranquilidad de estar en casa #conéctateconelcambio 🌈