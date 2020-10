Mujer fue engañada por falso Alejandro Fernández: ¡Hasta la contactó por videollamada!

En el matinal Mucho Gusto, se dio a conocer el caso de María Soledad, una mujer que fue engañada por una persona que se hacía pasar por el conocido cantante mexicano Alejandro Fernández.

Según explicó en el programa, fue contactada por el supuesto artista tras compartir un video de una de sus últimas canciones en redes sociales. Este le agradeció por su apoyo a través de una aplicación de mensajería instantánea, la que se mantuvo durante días. "Me empieza a hablar. Obviamente habló primero mi hija", dijo.

María Soledad incluso realizó una videollamada para comprobar que era él. Sin embargo, esta se cortó abruptamente. "Le dijo a mi hija para que viera con quién estaba hablando, porque esto se presta para malos entendidos. Y era él, entonces nosotros seguimos hablando con él", explicó.

"Lo vi canoso, con su pelo desordenado, sin lentes", dijo sobre lo que vio al otro lado de la pantalla. Según indicaron en el programa, se habría tratado de un doble de Alejandro Fernández, el que días después dejó en evidencia sus verdaderas intenciones.

El regalo de Alejandro Fernández

"Él me dijo 'te voy a enviar un regalo"", contó María Soledad, quien rápidamente cuestionó las palabras del supuesto artista. "Yo le decía a mi hija, '¿tú crees que Alejandro Fernández va a tener tiempo para ir a meterse a un mall?"", agregó, asegurando que le siguió el juego.

Las insistencias por parte del falso cantante continuaron con la excusa de que le enviaría un regalo. Sin embargo, el engaño quedó al descubierto cuando le habló sobre un problema con el envío del paquete. "Yo hablando con mi ídolo, a sabiendas que no lo era. Y ahí me dice 'pero nos encontramos con el tope que tú tienes que pagar 2800 euros"", detalló.

El monto correspondía al supuesto pago de aduanas que debía realizar, para recibir el paquete. "Esto tiene que ser una red, obviamente, no puede ser una pura persona. Le digo yo '¿sabes qué? Yo no tengo esta plata para pagar. Si tú me estás mandando un regalo…'. Me dice '¿pero cómo vas a perderte esto que te estoy mandando?', y me manda un video", contó sobre su reacción.

El video enseñaba los supuestos regalos que le enviaría, entre los que figuraban dos relojes Rolex, tres cadenas de oro, pulseras de oro y cerca de 30 millones de pesos para sus gastos. Consultada por si le pareció inverosímil, reconoció que "obvio. Imagínate que él me mandara eso. Y ahí fue cuando yo le dejé de hablar".

"Muy buena tu técnica, pero el verdadero no haría algo así", fue la respuesta que le dio. María Soledad explicó que quiso dar a conocer su historia para evitar que otras personas caigan en el engaño. "Duele. Duele que tú piensas en alguien tan alto. Tú no tienes la esperanza de verlo y que te contacte. Y fue mentira, obviamente", dijo.

Contenido relacionado

Diana Bolocco y “Mucho Gusto” reciben duras críticas por realizar juegos sin medidas sanitarias

Patricia Maldonado sobre el "Mucho Gusto": "Me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos"

¿Grúa televisiva? Revelan que Julián Elfenbein estaría en conversaciones para animar el "Mucho Gusto"