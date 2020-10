Quienes siguen a la actriz Danna García han visto su proceso laboral en la vida.

La impactante confesión de Danna García sobre el acoso laboral que sufrió

Y es que la actriz colombiana es una de las más cotizadas por su gran talento.

Ahora la actriz no calló más y en medio de una entrevista, se destapó y habló del acoso que sufrió.

La importante revelación del acoso fue por parte de un actor.

Hace un tiempo, en entrevista con Sal y pimienta de Univisión, reveló que en Estados Unidos fue acosada por un director y actor.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’. O sea, no era actuando que necesitaba yo explotar más eso”, reveló.

Y agregó:

“Esa misma persona, me acuerdo que me invitó a una cena con un actor y yo estaba fascinada. […] Después de la cena me dice que subiera a su casa y yo le dije: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación'”.