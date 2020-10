Fernando Solabarrieta se refiere a su relación con Ivette Vergara tras rumores de quiebre

A poco tiempo de cumplir 20 años de matrimonio, Fernando Solabarrieta se refirió a los rumores de quiebre con Ivette Vergara. Su testimonio surgió luego que aparecieran sospechas en torno a su relación, tras conocerse que estuvo alojando en la casa de su madre durante la pandemia.

"Te agradezco la pregunta. A veces se rumorean muchas cosas, pero nadie te dice las cosas en la cara. Fui a acompañar a mi mamá y punto. No hay nada que esconder", dijo en conversación con LUN.

"Con Ivette hemos forjado una gran familia. Tengo la sensación de que estamos viviendo con más intensidad (…) La dinámica diaria, a veces, no lo deja a uno darse cuenta de un montón de cosas, pero estamos en una linda etapa", agregó.

En este sentido, remarcó que "son 20 años de casado y un cuarto de siglo juntos. Hemos tenido momentos difíciles, pero con Ivette ha primado el amor". También explicó que "en todos los matrimonios la paciencia es lo más importante. Independiente de que pueda haber problemas, nunca hemos sufrido un rompimiento. Problemas siempre van a existir".

Volver a Puerto Natales

En entrevista con el mismo medio, Fernando Solabarrieta aseguró que le gustaría regresar a Puerto Natales, su tierra natal. Su decisión está motivada por una nueva etapa, marcada por una extensa carrera de televisión y sus próximos 50 años.

"He ido superando etapas y creo que tengo cosas por hacer, pero siento que se acerca el final. Más cerca, por decirlo más claro. No me gustaría perpetuarme en televisión", contó, indicando que la partida de algunos familiares también se convirtió en un motivo para volver al sur.

"Ellos son parte de mi historia en Natales y en mi vida. Y por eso me fui en esa volada de querer volver. Además, no quiero encontrarme con una ciudad diferente a la que dejé cuando era un mocoso", señaló.

