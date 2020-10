¿Lo sabe Camilo? Evaluna Montaner no borra las fotos con su ex pareja

Todas sabemos que una de las parejas más sonadas del momento son Camilo y Evaluna Montaner. Constantes expresiones de amor, ternura e imnumerables detalles los caracteriza. Pero como no todo es color de rosa, hay un detalle que aparentemente se la ha escapado a la venezolana: las fotos con su ex pareja.

Recientemente, a los tortolitos les tocó separarse por temas laborales. Camilo está en México impulsando su primer disco "Por Primera Vez", mientras que Evaluna fue Colombia para grabar con Nickelodeon. Desde que se casaron en febrero, nunca se habían distanciado y eso los tiene muy nostalgicos en sus redes sociales. Sin embargo, cada uno toma con seriedad sus responsabilidades y resuelven "durmiendo por videollamada".

Pero hay algo que tampoco está oculto de las plataformas. Y es que a la hija menor de Ricardo Montaner, al parecer, se le olvidó borrar unas imágenes con su antiguo amor en su cuenta de Instagram.

Las fotos de Evaluna Montaner con su ex

¡Sí! La juvenil artista aún tiene evidencias de su pasado con el cantante Andrés Parra. Con tan solo 14 años, la también actriz mantuvo una relación sentimental e Instagram conserva dichas experiencias.

"El alma que puede hablar con los ojos, también puede besar con la mirada", fue el texto que acompañó la última postal de la venezolana con el también colombiano. Curiosamente, Por si fuese poco, compartió la foto en San Valentín (14 de febrero) de 2014.

La última foto que Evaluna posteó junto a Andrés Parra. - Instagram @evaluna

Pero no es uno, sino cinco recuerdos los que "duermen" en su perfil de Instagram. Asimismo, existe un video donde los artistas desean "Feliz año nuevo" a todos sus seguidores. También una felicitación de cumpleaños por parte de Evaluna Montaner: Este hombre es una bendición. @andresparra_7 que cumplas muchísimos más. Te quiero", dedicó.

Los seguidores no pierden detalle

Algunos fans de Evaluna se dieron a la tarea de revisar antiguas publicaciones de la cantante. Tras el curioso hallazgo, no dudaron en comentar. "JA, no borra las fotos de su ex" y "rayos, por qué no eliminas eso", son dos de los mensajes. Por si fuese poco, se encargaron de mencionar a Camilo para que este pueda enterarse.

En contraparte, usuarios más fieles trataron de suavizar y restar importancia al hecho. "Para qué comentan al esposo si esta foto es viejísima" (…) "Ya lo pasado, pasó, dejen de molestar", se lee en la red social. "Pensé que solo yo vine a ver las fotos de Evaluna de antes y encuentro estos comentarios, qué risa", agregó otro fan.

La esposa del líder de "La Tribu" posee más de 1.370 publicaciones en Instagram, lo cual también evidencia que las fotos con su ex están prácticamente perdidas. Otro punto son los 13 y 16 millones de seguidores que ambos registran, hecho que les colapsa la pestaña de notificaciones para ver las intencionales menciones.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son la pareja más estable del momento. Gracias a sus constantes publicaciones, llenas de amor, felicidad y talento, resulta placentero apreciar lo que comparten. Recientemente, el artista colombiano presentó "Vida de rico", el sencillo que está rompiendo todos los récords de reproducciones.

Aprovechando el tema, ambos dieron a conocer su nuevo hogar y grabaron el videoclip utilizando todos los rincones de la casa. "Todos son bienvenidos", dijo Camilo tras la presentación.

Lee más del tema

Camilo y Evaluna se distancian ‘por primera vez’: “Ven ya, necesito que me abraces”

La verdadera razón por la que Camilo y Evaluna aún no pueden ser padres

Evaluna y Camilo tuvieron una segunda boda secreta