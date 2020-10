Benjamín Vicuña comparte tiernas fotografías de su hijo Amancio: "Un caballero mini galán"

A través de Instagram, Benjamín Vicuña compartió cuatro fotografías de Amancio, su segundo hijo con la actriz argentina China Suárez.

El actor hizo un collage en el que aparece el pequeño de tan solo dos meses de edad, realizando distintas expresiones. Este fue acompañado por un poético mensaje destacando su belleza e inocencia.

"El Principito y sus caritas. Un caballero mini galán sorprende sorprendido en idioma galáctico. La inocencia en tiempos de conciencia. Apruebo el futuro. Amancio Amado", puso.

Esta es la primera vez que Benjamín Vicuña comparte fotografías de Amancio. El registro recibió cerca de 285 mil me gusta y más de 3 mil comentarios. Entre los mensajes que más se repitieron, figuraron halagos para el menor.

"Dios mio! No puede ser tan bello", "Hermoso! Yo también apruebo el futuro de cada niño de este país, cariños…", y "Cómo hacen para tener hijos tan belloooosss", señalaron algunos de sus seguidores.

Recordemos que Amancio nació en julio pasado, tras un embarazo que se mantuvo en secreto hasta poco antes de dar a luz. A fines de septiembre, China Suárez compartió la primera fotografía del pequeño, la que acompañó con el mensaje: "Amancio de mi vida".

Posteriormente, la argentina ha compartido algunas fotografías dando cuenta de su periodo post parto. Hace unos días, enseñó la cicatriz que le dejó la cesárea de su último embarazo, lo que provocó comentarios divididos en redes sociales, a los que respondió a través de un video.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está puesta la presión en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar", dijo.

"Ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen ‘ese no es un cuerpo real’ o ‘ese no es un puerperio real’. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o en cómo se recupera la otra o no? No lo entiendo", agregó, indicando que "es muy cansador y se escucha todo tipo de cosas, y siempre es entre mujeres. Que si tuviste cesárea sos menos madre, si le das mamadera y no la teta sos mala madre y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos y eso está clarísimo".

