Así fue el baby shower del nieto de Coté López y Luis Jiménez

Este fin de semana María José López y su familia celebraron el baby shower de Valentino, el bebé que espera el hijo mayor Luis Jiménez, Diego de 19 años, junto a su polola, Javiera Vidal.

Y aunque Diego Jiménez nació de una relación anterior del futbolista cuando éste tení 15 años, Coté ha convivido mucho tiempo con su hijastro tanto en Chile como en el extranjero, siendo un integrante más de los cuatro hijos que tiene junto al deportista.

Con una decoración en tonos celestes y azules y la compañía de los seis abuelos que tendrá el menor, la numerosa familia posó para las redes sociales de la influencer.

baby shower coté lópez - instagram

La familia disfrutó de una soleada tarde:

Baby shower Valentino - Instagram

Coté y su nuera, que ya tiene 35 semanas de embarazo, posaron juntas durante la celebración.

Coté López y Javiera Vidal - Instagram

Pero este no ha sido el único evento que la pareja ha realizado para darle la bienvenida a Valentino.

Diego Jiménez y su pareja organizaron una íntima sesión de fotos, la cual fue compartida por la joven en redes sociales.

"Eres lo más exquisito que he visto bebé! te amoooo❤️ se que no verás esto jajajaj pero yo quería mostrarles esta foto con la persona que me hace feliz día a día!", escribió Javiera junto a una de las imágenes.

Diego Jiménez y Javiera Vidal