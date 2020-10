Daniella Álvarez volvió a dar una lección de vida a sus seguidores este fin de semana

View this post on Instagram

Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, que linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar… aquí estamos y yo demasiado feliz 😀 ❤️ @makeupbyorieta te amo 🌊🙏 gracias Dios.