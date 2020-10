Yuli Cagna muestra sus estrías en redes sociales: "Tengo muchas"

Si bien se encuentra de viaje por Estados Unidos, esto no ha sido impedimento para que Yuli Cagna se mantenga activa en redes sociales. La argentina ha compartido una serie de historias durante su travesía, dando cuenta de los lugares que ha visitado.

Recientemente, fue un poco más allá e interactuó con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas. De esta manera, contestó varias dudas por parte de los usuarios de Instagram, entre ellas, consultas sobre su estadía en el país norteamericano y también sobre aspectos más personales.

En este contexto, una persona le preguntó por si acaso tiene estrías, a lo que Yuli Cagna contestó con completa sinceridad. "¡Obvio! Muchísimas", dijo la ex participante de ¿Volverías con tu ex?. Además, adjuntó una fotografía enseñando las marcas en su piel.

Otras personas le consultaron por sus intervenciones faciales, a lo que la modelo argentina contestó nombrando algunos procedimientos. "Esto es un filtro. Del reality pasaron cinco años, envejecí, adelgacé. Me puse bótox y me puse labios. Eso es todo lo que pasó entre estos cinco años porque ahora lo están re dando. No es que es ahora", aclaró.

También le preguntaron por sus dietas. Sin embargo, Yuli Cagna explicó que si bien no ha realizado ninguna durante su viaje, en Chile hace la dieta cetogénica. "Les digo, con esa alimentación es cuando yo mejor me sentí, tanto físicamente, como de salud", dijo.

