Aseguran que Pamela Díaz está con Jean Philippe Cretton: "Lo va a decir cuando le convenga"

Una sorprendente revelación en torno al supuesto romance entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, fue la que se dio en un nuevo capítulo de El Aperitivo, cuando Daniel Fuenzalida y Jordi Castell hablaron sobre el rumor que se ha tomado el mundo del espectáculo.

Durante su participación en el programa, el animador de Me Late justificó algunas cosas que se han dicho en el espacio. En el caso de Cecilia Gutiérrez, señaló que la periodista ha cumplido sus labores de reporteo, y que uno de sus últimos hallazgos tiene que ver con un detalle en una historia compartida por Pamela Díaz en su cuenta de Instagram.

En esta, aparecía sentada en el mismo sillón que tiene la madre de Jean Philippe Cretton, y que pudo comprobar tras revisar su cuenta. Tras esto, Jordi Castell reveló que efectivamente los animadores están juntos. "Lo del sofá de la Pamela y Jean Philippe sí. Pero eso va más allá, ellos salen juntos, se han visto. O sea, es evidente que están juntos", dijo.

"¿Tú puedes confirmar eso? ¿Se les ha visto juntos? ¿Tú sabí?", preguntó Daniel Fuenzalida, a lo que el fotógrafo contestó asintiendo con su cabeza. "Ellos no han confirmado nada", remarcó el animador de Me Late. "No poh, es que no lo van a hacer", señaló Jordi Castell.

Tras ser consultado por las razones, el conductor de El Aperitivo explicó que "la Pamela es jodida para eso y yo creo que van a esperar a que la relación funcione de verdad, como para que la Pamela lo reconozca". "¿Y no crees que la relación funciona de verdad? Si se fueron al sur a la casa de los suegros, la Pamela se fue con su hija y hay todo un ambiente familiar, es cosa de decir no más o ponerle nombre a esta relación", comentó Fuenzalida.

"Sí, lo que pasa es que la Pamela lo va a decir cuando le convenga, no cuando tenga que contarlo", agregó Jordi Castell. "¿Tú crees que es tonta? No tiene ni un pelo. Es más vivaracha que todos nosotros juntos. Que bueno sí, porque los dos venían de fracasos súper fomes de pareja", complementó.

