La reacción de Delfina Guzmán tras cirugía estética: "Me saqué las arrugas cabro de mier..."

Una divertida historia fue la que dio a conocer Delfina Guzmán, cuando Santiago Pavlovic le preguntó por sus intervenciones estéticas en el programa Sin Parche, de TVN.

"¿Cuántas veces te recauchaste?", consultó el periodista, a lo que la actriz respondió "dos veces". "No fue tan complicado, fue muy divertido eso sí, porque no quise contar. Entonces, para pedir permiso, porque tuve que pedir permiso 10, 15 días o más al teatro, dije que me tenía que operar. No me acuerdo si dije cáncer o qué", agregó.

Delfina Guzmán explicó que se estiró el rostro, específicamente las bolsitas de los ojos, y que luego hizo lo mismo con su cuello. "Lo hice dos veces. Lo divertido es que como lo hice a escondidas, me fui a la clínica de la doctora Larraín, en Vicuña Mackenna", contó.

Como su cirugía iba a ser a escondidas, dejó todo preparado en caso de que alguien preguntara por ella. "Les dije que dijeran en el teatro, que si me llamaban mis hijos, que yo estaba con un tratamiento médico por un problema al hígado", dijo.

Sin embargo, justo cuando estaba en la clínica, llamó su hijo mayor. "Parece que Joaco, mi hijo mayor, llamó por teléfono para pedirme algo, y le dijeron que yo estaba haciéndome un tratamiento", recordó, indicando que rápidamente llegó hasta la clínica.

"Entró y yo estaba llena de vendas por todos lados", explicó, revelando la reacción de su hijo al verla. "Mamá, te cambiaste la cara y no dijiste una sola palabra", le dijo este. "Casi se murió, le dio una fatiga de terror", aseguró Delfina Guzmán, quien recibió un llamado de atención.

"Pero no se te puede dejar sola ni un minuto a ti", remarcó este. Sin embargo, la actriz replicó seriamente. "Le dije 'me saqué las arrugas po cabro de mierda. ¿Qué querí?"". "Me dijo 'una madre responsable no se hace una operación de ese tipo sin preguntarle a sus hijos. Sobre todo a su hijo mayor"", cerró la actriz.

