Cata Pulido arremete contra periodista de la farándula y envía advertencia: "Ahí va a arder Troya"

El nuevo capítulo de Las Indomables tuvo un particular comienzo, debido a que Cata Pulido se tomó los primeros minutos del espacio para referirse a un periodista de la farándula y, de paso, enviarle una advertencia. Se trata de Sergio Rojas, panelista de Me Late, a quien la actriz cuestionó en su labor de comunicador y lo calificó como un "subordinado".

Al inicio del programa que conduce junto a Paty Maldonado, Cata Pulido explicó que "generalmente me río, me causa placer porque me encanta ser tan importante para algunos programas. Somos importantes, debemos admitir que les subimos el rating, pero esta vez le voy a contestar a un periodista que se llama Sergio Rojas, que la verdad me tiene bien 'guatona', porque ¿hasta dónde ha llegado la obsesión para transgredir lo que es la ética periodística?".

En este contexto, nombró a conocidos periodistas chilenos como Marina de Navasal, Santiago Pavlovic y "todos estos periodistas que a uno alguna vez, a mí me bajó alguna vez el bichito de estudiar periodismo gracias a estos grandes". Esto, con el fin de remarcar las diferencias que existen con Sergio Rojas.

"La verdad es que yo sé que le damos de comer a este señor, porque tú sabes que le pasan platita cada vez que inventa una mentira sobre nosotros. Yo sé que él es un subordinado, tiene que recibir órdenes de ciertas partes, pero recordarle que no se meta en cosas y deje de mentir", señaló Cata Pulido.

Fue en ese momento, que le envió una advertencia. "De partida, porque si se mete conmigo está bien, pero si se mete con mis hijos o cualquiera de mi familia ahí va a arder Troya. Porque ahí se me va a agotar la paciencia. Entonces estoy media cansada ya de sus mentiras", dijo.

"Yo no vivo con mis suegros, mis suegros no viven donde él dice que viven. Yo nunca diría donde vivo, por razones obvias (…) Le pediría que no se meta ni con nosotras que somos mujeres, ni con gente que no puede defenderse, porque hay que meterse con personas que tengamos igualdad de condiciones", remarcó.

