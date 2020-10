Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. Carolina Cruz reveló el trauma por el que ya no se disfraza

Tiene bastantes fanáticos en sus redes sociales pendientes de su vida.

Durante las últimas semanas se ha convertido en tendencia tras revelar que está embarazada.

Después de someterse a un largo proceso, consiguió quedar embarazada con fecundación in vitro.

Ahora tiene un poco más de 4 meses de embarazo y espera a un niño que llamará Salvador.

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Oct 5, 2020 at 7:22am PDT

View this post on Instagram

Se ha mostrado muy emocionada por el nuevo integrante de su familia.

Asimismo, en sus redes sociales comparte con sus seguidores detalles de su vida.

Por eso, presumió algunas fotografías de su juventud y niñez.

Una de las que más llamó la atención tiene que ver con un gracioso disfraz, allí parece vestida como Pitufina.

A post shared by Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz) on Oct 9, 2020 at 6:08am PDT

View this post on Instagram

"Cuando me preguntan por qué no me gusta disfrazarme aquí les dejo la respuesta. Esta Pitufina me traumatizó".