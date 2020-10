Augusto Schuster es criticado en redes sociales: lo acusan de burlarse del sobrepeso

Augusto Schuster debió enfrentar las críticas en redes sociales luego de subir unas stories usando un filtro que lo hacía ver con papada y su cara más ancha.

El actor publicó las imágenes editadas donde aparecía con sobrepeso, indicando que se debía a la cuarentena.

Sin embargo, el registro no fue tomado con humor por parte de algunos de sus seguidores, quienes consideraron la publicación ofensiva para las personas con obesidad.

Adriana Barrientos revela la intervención que se hizo para quedar con "ojos de zorro" La modelo se realizó un retoque en el rostro.

"El body shaming" pasó de moda, o la "gordofobia ya no va", fueron algunas de las críticas que fueron recogidas por la cuenta de Instagram @realityculiao.

"Con tu cantidad de seguidores no te parece incorrecto y sobre todo, ofensivo subir una we.. como esta?, me refiero a que estar gordo no tiene porqué ser motivo de burla", escribió un usuario.

"Amigo, ya no esta de moda el body shaming", escribió otra persona. Luego de un rato el actor optó por bajar las historias de su cuenta.