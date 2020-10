Adriana Barrientos revela la intervención que se hizo para quedar con "ojos de zorro"

Luego de que diera su apoyo al Apruebo y Convención Constitucional, y de mostrar sus ganas de participar del proceso, de ganar dicha opción, Adriana Barrientos reveló otra noticia, esta vez se trata de un retoque estético para realzar su mirada.

En un video compartido en sus stories, la exmodelo explicó que quería tener "Foxy eyes", es decir mirada de zorro, lo que da un efecto más almendrado a sus ojos. "Soy mujer, me gusta verme linda y tengo una doctora que es bacán", señaló.

"Me he tratado de tapar los parches ¿Cómo les explico? Soy mujer, me gusta verme linda y tengo una doctora que es bacán, que es la doctora Ana María Catalán", comenzó explicando.

"Llamé a la doctora y le dije: ‘Doctora, quiero hacerme Foxy eyes, que es quedar con mirada de zorro’. Me gusta, es algo que muchas modelos, de Victoria Secret’s, han ocupado esta técnica y la verdad es que queda todo estirado y los ojitos quedan almendrados. Parecen ojitos de zorro", agregó Barrientos.

La doctora le sugirió usar hilos tensores para alargar su mirada. "Entonces, qué es lo que hice, fui y hablé con la doctora y la doctora Ana María Catalán me dijo: ‘Ok, hagamos levantamiento de ojos con tensores y de esa manera van a quedar ojos de zorro’. Y aquí estoy", finalizó.

Además, la exchica reality mostró los parches trata de esconder en sus fotos, los cuales alargan su rostro.