Sebastián Yatra es tendencia por reprochable fotografía en redes sociales

Se ha hecho bastante popular y ahora es uno de los representantes del país en el exterior.

Su carrera profesional parece estar pasando por un buen momento.

Y recientemente dio de qué hablar por su ruptura con la cantante Tini Stoessel.

Ahora, el cantante se ha hecho tendencia por una fotografía que publicó en sus redes sociales.

Y es que allí mostró a su mamá al lado de un animal exótico.

Sus instantáneas han causado indignación en redes sociales. Incluso, la actriz Carolina Guerra le respondió.

A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es IMPERDONABLE apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes 🚫 pic.twitter.com/mn1VFAYzAO

— Carolina Guerra (@carolinaguerram) October 8, 2020