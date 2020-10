Rocío Marengo termina llorando en su debut en MasterChef Argentina

Rocío Marengo debutó en la versión argentina de MasterChef Celebrity con una preparación que no logró convencer al jurado.

Al parecer, la experiencia en el programa de cocina en Chile no le sirvió mucho, ya que el estrés le causó problemas con su plato. Al menos, así se vio durante el primer capítulo de la edición transandina, en la cual terminó llorando.

En entrevista con Lun, la rubia reconoció que la presión fue más fuerte y le pasó la cuenta.

"Parto con una presión de locos, todos me dicen vos llegaste a la final, pero no sólo hay que cocinar, también hay que manejar la presión del tiempo y la cabeza. Hoy tengo mucho más que perder que cuando llegué al de Chile", explicó.

"Era una caja sorpresa y tenía que elegir cosas a ojos cerrados y me tocó calamar. Tenía clara la receta, pero los nervios me jugaron en contra", contó.

A la actriz eso sí, no le complica haber llorado, ya que en Chile le pasó lo mismo en el primer capítulo y no fue un indicador negativo.

"Yo antes tenía una coraza muy grande, pero hace un tiempo me dejo llevar. Estos formatos logran sacar mi esencia, aparte que a mí me gusta la cocina y si me va mal sufro, no me da lo mismo", agregó.

Marengo reconoce que se dejó llevar por las emociones. "Es que al estar tan presionada, cuando me dieron la devolución, que no era mala, aflojé, me relajé y lloré. Llorar no es lo que más me gusta, pero tampoco me da vergüenza porque siento que está bueno dejarte llevar por las emociones, y si lloro, lloro y si me río, me río".

"En el de Chile lloré en el primer capítulo y llegué a la final voy por el mismo camino, así que olvídate", añadió.