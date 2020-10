Joven vende cholitos y tabletones para pagar su universidad: "Me vi en la obligación de ir al semáforo para pagar mi matrícula"

Una conmovedora historia fue la que se dio a conocer en el matinal Mucho Gusto, de Mega, cuando presentaron a Diego González, un joven que salió a vender dulces para costear los gastos de su universidad. Su hermano Christián, contó que "Diego estudia Administración Pública en la Usach, y antes de la pandemia tenía tres trabajos".

"Eran trabajos informales que yo creo que la mayoría de la gente universitaria los realiza", dijo el joven, que además de trabajar como empaque, era garzón y banquetero. Estas actividades terminaron debido a la pandemia, por lo que tuvo que buscar una manera de seguir generando ingresos.

El objetivo de Diego, es pagar su matrícula y las mensualidades de su carrera, la que cuesta aproximadamente 3 millones y medio de pesos. Por eso, explicó su hermano, "se le ocurrió este negocio de movilizarse a través de su bicicleta, ofreciendo productos como cholitos y tabletones".

"Él siempre ha sido así, súper motivado. Es una persona muy noble, muy noble", señaló su prima, mientras que su amigo lo describió como "una gran persona, muy humilde y de gran corazón".

El costo de la educación superior

Si bien el joven cuenta con la Beca Bicentenario, esta solo cubre el arancel referencial, por lo que debe financiar el resto independientemente. Un tema que se complica aún más debido al costo de la mensualidad, la que ha ido aumentando año tras año.

"Me vi en la obligación de ir al semáforo, y con un cartel vender tabletones y cholitos para pagar mi matrícula", explicó Diego González, quien en conversación con María José Quintanilla, remarcó que "es necesario que sea un derecho social universal, al igual que la salud, y la educación"

También se refirió al mensaje que lleva en uno de sus carteles, en el que señala que si no paga su matrícula, le pueden ir a pegar. Una alusión a lo vivido por un estudiante de la Universidad Andrés Bello, quien recientemente fue agredido por un agente de cobranzas.

"Hay que erradicar de una manera muy rápida ese tema de la educación de mercado, porque está muy in situ hasta el 2020 que estamos. Es terrible que se siga plasmando esa situación", dijo el joven, explicando que sus padres "siempre me apoyan económicamente, pero a mí me gusta valerme por mí solo. Sobre todo en temas de pandemia, cuando sé que hay gastos extra para mi familia".

