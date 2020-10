"Estaba en un estado de descontrol": Jean Philippe Cretton cuenta lo que dejó para bajar 15 kilos

En entrevista vía Instagram con Giancarlo Petaccia, Jean Philippe Cretton, reveló los cambios que ha hecho en su estilo de vida y alimentación, lo que no solo lo ha ayudado a bajar de peso, sino que también a ordenarse y estar más saludable.

El rostro de Chilevisión disminuyó considerablemente su consumo de carne. "Un año y medio sin comer nada de carnes rojas. Eso sí, nunca dejé de comer pollo o pescado, pero las carnes rojas las corté de cuajo. Y fue una mixtura de tratar de ayudar o aportar un granito de arena a todo lo que significa el cambio climático, pero también por una cuestión mucho más de sensación, que fue que me empezó a caer mal la carne. Me caía pesado, no me hacía dormir bien", explicó.

Cretton también dejó de fumar, algo que sin duda mejoró su salud. "En algún momento, hace ya cuatro años aproximadamente, me fui a comprar una cajetilla. Yo fumaba en esa época, bastante. Entonces me fui a comprar una cajetilla y digo ‘¿sabí qué?’, a la señora que me vende la cajetilla, ‘parece que no voy a fumar más’".

Aunque el comunicador reconoce que no fue fácil al principio se siente bien por haber dejado dos cosas dañinas para su cuerpo.

"Y empezó a pasar un día, dos días, tres días y me iba desafiando. Y después del día seis o siete pésimo. Pero de ahí en adelante dije ‘no necesito más el pucho’. Y con la carne me pasó igual, fue ‘no necesito comer carne’, más allá de esta heterosexualidad que tenemos acá en Chile que es como ‘¡come carne, toma piscola!, ¡guah!’. Como que si no comes carne no pasa nada, no es tan terrible tampoco", aseguró.

Cretton contó que come muchas legumbres y que también se da sus gustos. "Trato de comer lo más sano posible. Y si en algún momento hay que darse un gustito, como lo hice con la plateada de mi viejo, o si hay una torta rica y estás en Frutillar, démosle porque estamos en Frutillar. Pero en general trato de cuidarme".

El animador además confesó que durante mucho tiempo no tenía reglas con su alimentación.

"Hubo una época que fui flaco mentiroso. Desde la época que empecé a cerrar la boca y a trabajar de otra manera bajé 15 kilos. Antes estaba en un estado de descontrol, rockstar. Si llegaba de algún lugar a las 2 ó 3 de la mañana y si tenía hambre me podía hacer unos fideos y me comía los fideos a esa hora. Mucho trago, muy descontrolado, muy propio de algún tipo de edad".

Para el músico, el nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su estilo de vida, por ello quiso mejorar su hábitos a partir de ese momento. "La primera etapa fue muy heavy porque dejé de tomar radicalmente y además empecé a hacer un batido verde en la mañana. Después comía proteínas con ensaladas al almuerzo y proteínas con ensaladas a la once y así empecé a bajar y bajar".