Ingrid Aceitón luce su vientre a los 4 meses de embarazo con la tendencia favorita de la temporada

A comienzos de agosto, Ingrid Aceitón reveló que está embarazada. La modelo y conductora de Estilo Chic dio a conocer la noticia a través de redes sociales, compartiendo una fotografía junto a un emotivo texto. "Pensé que jamas podría decirlo, y aquí estás, creciendo en mi pancita", dijo.

También agradeció a su pareja "por todo lo lindo y maravilloso que me ha entregado desde el primer encuentro y ahora se nos une una personita más". Desde el anuncio ya han pasado dos meses, y la ex participante de No Basta con ser Bella ya tiene cuatro meses de embarazo.

Ingrid Aceitón destacó la situación a través de una nueva publicación luciendo su vientre. "Nunca dejes de florecer 🌸🌼 4 meses 🤰🏼", puso junto a la imagen, en la que aparece con una de las tendencias favoritas de la temporada, un conjunto de buzo lila, que combinó con su colorido cabello en el mismo tono.

Luego de compartir la fotografía, sus seguidores se manifestaron destacando lo pequeña que luce su pancita. "No tienes nada de guatita , que hermosa te ves", "Muy bella. Disfruta esta bella etapa del embarazo. En cualquier minuto comienza a notarse la panza. A mí se me notó casi a los 7 meses", y "Bella no se nota la pancita pero estás preciosa…", fueron algunos de los mensajes.

