"Hermosa como la madre": Eliana Albasetti enternece las redes sociales con fotos de su hija de tres meses

View this post on Instagram

Buenos días mundo!!!! Espero que estén todos bien !!! Hace un par de días la vestí así !! Muy Chochera de mamá ❤️, no sé si saben pero amo el color rojo. Luján me tiene enamorada , ya se ríe todo el día ❤️ Ropita de tejida de algodón @tejidos_amorbebe Cintillo pin up @mimacl Y mi almohadón @kissenbag que ahora es de ella ❤️ #babyfeliz #babyvegan 🌱#mamá #madreehija