Belén Mora participó en un trío y aclaró que no puede dar detalles porque "hay personas de la farándula chilena involucradas"

Una inesperada revelación fue la que se dio en el programa Socias, transmitido vía Instagram, cuando Belén Mora contó que una vez hizo un trío. Su historia surgió durante la sección "Yo nunca nunca", cuando respondió una ronda de preguntas realizadas por Pamela Díaz.

"Yo nunca nunca le he escrito a mi ex una noche de fiesta…", dijo la Fiera al comienzo del juego. "Ah, obvio poh", contestó Belén Mora, explicando que tiene una muy buena relación con sus ex parejas.

"Yo me llevo la raja con mis ex. El tipo me rompió el corazón, me cagó, todo lo que quieras, pero ahora que no siento nada por él me llevo la raja con él", comentó. "¿Ese es el que te cagó como doce veces?", preguntó Pamela Díaz, a lo que tras varios minutos hablando sobre el tema, la actriz respondió: "capaz que sea hueona. Pero la verdad es que hoy día me llevo bacán con él. No somos amigos pero nos llevamos muy bien y nos respetamos mutuamente".

Momentos más tarde, Pamela Díaz retomó el juego con una pregunta más íntima. "Yo nunca nunca he participado en un trío…", dijo esta, mientras que la actriz bebió de su vaso. "¿Me vas a decir que sí?", consultó la Fiera, a lo que Belén Mora respondió afirmativamente.

"No puedo dar más detalles porque hay personas de la farándula chilena involucradas, pero sí, he participado en un trío", dijo. "¡¿Hiciste un trío con alguien de la tele?!", reaccionó la animadora. Pero Belén Mora insistió en que no podía entregar detalles.

"Aparte del Toto (pareja de Belén Mora) que es famoso, ¿con quién famoso has andado tú que no se ha sabido?", quiso saber la integrante de Socias. Sin embargo, la actriz explicó que "no estaba el Toto en el trío tampoco. Por lo mismo no puedo revelarlo".

Consultada por las razones por las que hizo un trío, Belén Mora respondió "porque sí. Es que no puedo dar más detalles porque si no me compromete". Además, no descartó participar nuevamente en uno. "¡Ay no! ¿Pero para qué? Ah, bueno, es que tú dices que no eres celosa. Yo me muero, me enojaría", remarcó la animadora.

"Lo que pasa es que no lo hice con alguien con quien sentía algo. Lo hice como con un cuerpo, eran dos cuerpos", precisó la actriz.

