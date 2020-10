Ángela Aguilar con corset rosa con brillos lució como una princesa en su cumpleaños 17

Ángela Aguilar festejó este jueves 8 de octubre su cumpleaños número 17 en compañía de su familia y sus amigos más cercanos.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió parte de la hermosa decoración completamente rosa y su outfit, digno de una princesa moderna.

La hija de Pepe Aguilar lució un hermoso corset rosado con brillos con el que acentuó su diminuta cintura y lo combinó con un jean corte alto.

La cantante lució como una princesa con este corset - Instagram @angela_aguilar_

Este atuendo la hizo deslumbrar y ser el centro de atención como debía ser, y la hizo recibir miles de halagos en redes por sus fans.

"Wow que hermosa Angelita", "amé tu corset, digno de una princesa como tú", "OMG ese look te quedó divino", "me encantó tu outfit súper elegante y moderno", "no puedes ser más hermosa, felicidades", y "ya eres una mujer me encanta tu atuendo", fueron algunas de las reacciones en redes.

La joven festejó su cumpleaños con su familia - Instagram @angela_aguilar_

Sin duda, la joven se ha convertido en un icono de la moda por sus increíbles atuendos que mezclan lo moderno con las raíces mexicanas a la perfección.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar

La celebridad tuvo una increíble decoración donde el brillo, globos, el glamour predominó, todo en un tono rosado.

El rosado fue el tono que predominó en la fiesta de la cantante - Instagram @angela_aguilar_

Además, tuvo varios pasteles, uno hermoso con flores rosadas, blancas y fucsias, y otro de tres pisos en el que estaba escrito su nombre, y encima tenía una de sus muñecas.

El pastel con su nombre y su muñeca en la parte de arriba deslumbró - Instagram @angela_aguilar_

La mexicana también llevó otro look elegante en su fiesta, donde también celebró que llegó a 4 millones de seguidores en Instagram.

Ángela llevó una camiseta negra que combinó con un pantalón en el mismo tono, y complementó su glamuroso outfit con unas botas altas rosadas y un abrigo en el mismo color, demostrando por qué es un icono de la moda.

La joven festejó también que llegó a 4 millones de seguidores en Instagram - Instagram @angela_aguilar_

Lecciones de estilo que ha dado Ángela Aguilar

Jean boyfriend y camiseta

Uno de los looks más cómodos y elegantes que ha llevado la joven ha sido un jean boyfriend que combinó con una camiseta blanca y le dio un toque elegante con tacones rojos.

Falda larga con botas

También mostró su amor por las raíces mexicanas al combinar una falda larga con un cinturón negro, y unas botas mexicanas en el mismo tono, luciendo hermosa y a la moda.

Vestido fucsia

También nos ha enseñado a llevar vestidos elegantes y con estilo, como este fucsia manga larga y plisado con el que dejó al descubierto parte de su abdomen y lució como princesa.

Jeans y camisa

También lució un look básico pero elegante al combinar un jean corte alto con una camisa blanca y manga larga que amarró a la cintura, un estilo que se está llevando este año.

Vestido mexicano

La hija de Pepe Aguilar volvió a evidenciar su amor por nuestro país con un vestido mexicano negro con estampado de flores, y acentuó su cintura con una cinta roja, luciendo hermosa y moderna a la vez.

