Adriana Barrientos y su participación en el proceso constituyente: "A diferencia de los políticos yo tengo barrio"

Luego que se conociera su apoyo al Apruebo y la opción Convención Constitucional, Adriana Barrientos reveló que le gustaría formar parte del proceso constituyente si gana la opción en el plebiscito del próximo 25 de octubre. Una postura que confirmó en entrevista con BiobioChile, en donde dio a conocer sus principales motivaciones.

"Me gustaría (…) lo que me convocó es hacer un llamado a que voten, y apoyar este proyecto de que los animales vayan incluidos en la Nueva Constitución. Esa es mi mayor bandera de lucha", dijo al citado medio. Además, detalló que se siente impulsada por la igualdad de derechos de las diversidades sexuales.

"Quiero que sea inclusiva", señaló, recordando que uno de los artículos del código penal establece sanciones para quienes accedan a menores de 18 años de su mismo sexo, "sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro". "En la Constitución no hay igualdad de derechos para los homosexuales. Por ejemplo, está penado en la Constitución que un chiquillo de 18 años tenga una pareja de 17. El de 18 se va preso", dijo, remarcando que esto no sucede en las relaciones heterosexuales, en donde se establece que la edad de consentimiento es a los 14 años.

Una nueva opción

Adriana Barrientos se ha comprometido plenamente con las causas sociales. "A diferencia de los políticos yo tengo barrio. A diferencia de los políticos, estuve cuatro meses trabajando en ollas comunes, donde conocí la realidad de la gente, del pueblo (…) Nunca vi a un político acercarse y ver a la señora que estaba una hora y media esperando para que le dieran un plato de comida. A mí se me rompió la burbuja con la pandemia", dijo.

"La gente no se da cuenta de lo que pasa en el país hasta que va al barrio y lo ve (…) Cuando me tocó ir al barrio y ver la desigualdad que hay en este país. El día de hoy, mientras la gente del sector alto está pensando en cambiar su auto por uno del año, conocí a una guagüita que tenía un mes de vida y que estaba en situación de calle, que no tenía dónde dormir", contó sobre esta experiencia.

Además, aclaró que su decisión de participar en el proceso constituyente ta está tomada. "Yo creo que sí. Ya estoy en conversaciones", señaló Adriana Barrientos, indicando que no teme verse afectada por su pasado farandulero. "Al contrario. Lo único que a mí me podría afectar es haber sido política. Porque la gente hoy día no quiere a los políticos, ya está mareada. No quiere a los que han estado 20 o 30 años en la política", comentó.

Sigue leyendo