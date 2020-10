Yamna Lobos se defiende de crueles comentarios por foto en redes sociales

Yamna Lobos jamás pensó que una foto en su cuenta de Instagram, despertaría las críticas de algunos de sus seguidores.

La bailarina, que se convirtió en madre por primera vez hace pocos meses, publicó una foto sentada al sol con su cabello tomado. Sin embargo, con el efecto de la luz, se veía parte de su cabeza como si no tuviese pelo, algo que sus seguidores no tardaron en resaltar.

"No te queda ese moño tirante pareces pelada", fue uno de los comentarios que recibió, a lo que la excocotera respondió: "me da lo mismo porque tengo una cantidad de pelo impresionante. Me gusta y me lo haré hasta que me aburra!".

Pero esta no fue la única crítica, otra usuaria le comentó: "No es una buena foto, te ves calva. En buena, porque tienes fotos muy lindas".

Tras esto, Lobos se tomó un tiempo para pedir respeto por las personas que realmente sufren de problemas de alopecia o calvicie.

"Hay q pensar q de verdad hay personas que sufren de calvicie y lo pasan realmente mal y que comentarios así les pueden afectar… así q q tipo de comentario seria?? Gracias a Dios no sufro de nada parecido y el moño de "vieja" jajaja me lo haré hasta q me aburra porque a mí me gusta si a los demás no.. No me importa!", señaló.