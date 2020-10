Nano Calderón dice estar arrepentido de atacar a su padre: "Llamé a mi papá y le pedí disculpas"

Este martes el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, dio a conocer la declaración judicial de Hernán Calderón Argandoña, imputado por parricidio frustrado contra su padre, el abogado Hernán Calderón, y quien se encuentra en prisión preventiva en el penal Santiago 1.

En su relato explica los hechos ocurridos el pasado 11 de agosto en el departamento de su padre en Las Condes, además del episodio de la selfie que se tomó en el ascensor, tras atacar a su papá, entre otros temas.

El hijo de Raquel Argandoña señaló que le ofreció disculpas a su padre, y que está arrepentido de haberlo atacado.

"Yo no llamé a mi papá, sólo hablé con él estando ya recluido en la cárcel, ahí lo llamé desde un celular que me facilitó Gendarmería y le pedí disculpas", explicó.

El joven estudiante de Derecho también aclaró por qué no se ha sometido al análisis sicológico.

"En cuanto a la pericia psiquiátrica que se me iba a practicar en el Servicio Médico Legal, no la autoricé por indicación del abogado. Quiero agregar que me gustaría seguir con mi tratamiento y que estoy muy arrepentido", agregó.

