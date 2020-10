Marilú Cuevas sufrió el robo del 10% de las AFP: "Lloré toda la mañana"

Este miércoles en el matinal Mucho Gusto, Marilú Cuevas reveló que le robaron su 10% de las AFP. La actriz recordada por su participación en el Jappening con Ja, explicó que había retirado el dinero debido al complejo momento económico que enfrenta.

"Estaba urgida de plata, porque necesitaba pagar mis cuentas", dijo. La primera cuota del retiro la recibió intacta, pero la repartió entre varias deudas. El pasado 2 de octubre recibió el segundo pago, pero desafortunadamente no pudo disponer del dinero debido a que le robaron.

"Fue hace muy poco, me lo depositan en una cuenta vista que te hace un banco para que tú lo deposites, pero me dijeron que iba a desaparecer así que yo agarro la plata y la meto en mi cuenta corriente", contó sobre las gestiones que realizó.

"Hago el trámite, salgo del banco, tomo el taxi para irme al supermercado. Veo un taxi brillante, de esos para irse de turismo, azul brillante (…) Parte el radiotaxi y me lleva, y cuando bajo me dice que no recibe efectivo, que le tengo que pagar con tarjeta", agregó.

Marilú Cuevas reconoció que "me pareció extraño pero uno está apurada. Pasé la tarjeta y parece que no enganchó, así que la pasé de nuevo. Tenía una máquina de RedCompra, sospechosa la cosa". Luego recordó que hizo una compra, "pero quedé con la cuestión dando vueltas. Empecé a llamar al banco para bloquear la tarjeta pero nada. Yo presentía que me habían robado".

Sobre el momento en que notó que su dinero no estaba, explicó que "el lunes en la mañana, me levanto, tomo desayuno y miro mi cuenta y nada. Me dejó 85 lucas. Lloré toda la mañana, enojada, llamaba al banco. Pensaba que me iba a quitar las 85 lucas que me quedaban".

