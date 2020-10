Leandro Penna asegura que polémico video sobre las protestas en Chile "se malinterpretó"

El pasado martes, Leandro Penna conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, sobre su vida profesional, amorosa, y también sobre el polémico video que compartió en redes sociales, refiriéndose a las manifestaciones en Plaza Italia.

El ex Doble Tentación aseguró que se malinterpretó, remarcando que "a veces no es que pensamos diferente a veces pensamos igual, pero imagínate, hay mucha gente trabajando en plena calle y yo vengo de un país que ya está destruido. Hace 70 años era un país rico y Chile era muy pobre en ese entonces. Hoy Chile es uno de los países más ricos de Latinoamérica, por eso vienen tantos extranjeros. Por eso yo elegí venir a vivir a Chile".

Leandro Penna explicó que "hay que seguir luchando, no sé si para igualdad, sino equidad. Debería haber mejor salud, debería haber una mejor educación, una mejor jubilación. Hay un montón de cosas para seguir mejorando, porque yo creo que la protesta y la lucha debe seguir. Yo no tengo tiempo pero si no iría igual, pero no rompería nada, porque todo lo que está ahí, es parte de todos nosotros y romper significa retroceder todo lo lindo que ya se construyó".

En este sentido, señaló que comparte las demandas que ha surgido con el movimiento social. De hecho, contó que le cobraron cerca de 200 dólares tras hacerse unos exámenes por un resfrío. "A mí no me sobra nada, yo estoy remando todos los días, vengo de una familia clase media laburador. Y nada, la verdad que ayer se malinterpretó el video y ya que estoy hablando con vos, te agradezco, porque habíamos planeado esta se nota hace una semana creo una semana y media", dijo.

"Se malinterpretó porque no es sobre la protesta, porque yo soy parte. No puedo ir porque tengo que trabajar, porque tengo que seguir dándole para adelante, si no iría sin ningún problema. Porque yo creo que la protesta y la lucha es inalcanzable. Hay que luchar por una equidad para todos en Chile. Y Chile tiene ese defecto. Chile es un país caro. Es un país en donde si tú no tienes buen poder adquisitivo no puedes tener una buena educación, y eso me parece pésimo. Si no tienes buen poder adquisitivo no puedes tener buena salud, y eso me parece pésimo. Estar durante millones de años para estar pagando una jubilación para que después te den 150 mil pesos me parece pésimo", agregó, indicando que conoce muchas realidades.

