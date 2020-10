Los tiernos mensajes que Millaray Viera y Álvaro López le dedicaron a su hija en su cumpleaños

View this post on Instagram

Hoy mi compañera y amor de mi vida cumple 12 años❤️ Increíblemente, contra todo pronóstico adolescente, estamos cada día más cerca, más cómplices, más regalonas y más gozadoras. Pucha que lo pasamos bien juntas!!! Creo que ella no dimensiona lo mucho que la admiro y el orgullo que siento cada vez que la escucho o la miro. Es que es pura luz, pura alegría, música, ternura, sensibilidad y risa, por eso conocerla es adorarla. Que seas siempre feliz mi Julieta amada! Que fortuna ser tu madre y tu aprendiz!!❤️ Y felices 12 años de papás querido @alvaro_lopezp 😘