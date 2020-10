Marlene de la Fuente tras motivos de su quiebre: "Tarde o temprano las cosas salen a la luz"

En el programa Primer Plano del Pueblo, se dio a conocer que Marlene de la Fuente e Iván Núñez terminaron su relación debido a que este último mantenía una "relación paralela con una chica brasileña de 27 años", con quien incluso se convertirá en padre durante los próximos meses.

En conversación con Glamorama, la madre de cuatro aseguró que desconocía la información. "Nos acabamos de enterar por la prensa, tal como dijo en su entonces la Michelle Bachelet. Ha sido muy crítico. Nos acabamos de enterar recién que Iván va a ser papá obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio", dijo.

Si bien ha sido enfática en aclarar que no ha hablado con ningún medio, Marlene de la Fuente ha respondido algunos comentarios de Instagram aludiendo a la situación. Pero junto con hacer llamados a no especular, también ha indicado que está tranquila junto a su familia.

"Tarde o temprano las cosas salen a la luz"

Recientemente, compartió una fotografía junto a sus hijos y la acompañó con un reflexivo mensaje. "Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ustedes [email protected] [email protected] Desde hace un tiempo atrás y hoy especialmente me cobijo con mis enanitos, familia y amigas en un ambiente de mucho amor, paz y tranquilidad", señaló.

Posteriormente, pidió "no especular cosas que no he hablado". "Todo este tiempo me he mantenido en secreto y no me he referido a mi separación. Lamentablemente tarde o temprano las cosas salen a la luz y hay cosas que son evidentes y están fuera de mi alcance. No puedo ni tengo cómo pararlas. Espero que entiendan por favor. Al mismo tiempo que ustedes recibí la información que se dio a conocer recientemente", agregó.

Por último, remarcó que "quiero que sepan que estamos muy tranquilos y enfocados en lo más importante… Amarnos, abrazarnos y saliendo de las responsabilidades escolares, hogareñas entre otras. Sigo adelante como siempre y encantada de la vida. Con las mejores energías que llegan de todos lados. Somos un equipo de amor".

Sigue leyendo