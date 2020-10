Helénia Melán celebra sus cinco años de terapia hormonal con foto al desnudo

View this post on Instagram

Hoy cumplo 1/5 de mi vida siendo Helénia. Un domingo como hoy, hace 5 años empece mi terapia de remplazo hormonal, este es un día muy importante para mi ya que en lo profundo de mi siempre sentí que estaba destinado A SER; Suelo pensar que los 19 años previos a esto me prepararon para aquel momento… Alejada de mi país natal se podría decir que tuve un renacer🌸en un día primaveral, coincidentemente la misma temporada en la que naci del vientre de mi madre… pero 19 años después, esta temporada para mi siempre ha sido muy simbólica ya que desde que crecí me sentí identificada con las flores💐de chica mi flor favorita era la Bugambilia ya que en el lugar en el que nací, un país ubicado en el trópico(Colombia)estaba esta flor por todos lados, justamente en el hogar en el que me crie habían Bugambilias de todos los colores. Hace poco me di cuenta que las Bugambilias son mas complejas de lo que creemos ya que sus coloridas hojas no son sus flores, tan solo son hojas secas que adquieren distintos colores, sus verdaderas flores están en su interior. Lo lindo y simbólico de esto esque demuestra que aunque lo que nos cautiva es lo superficial, siempre será el interior lo que nos sorprende y conmueve. Ahora con 24 años de vida puedo decir que me siento identificada con la Bugambilia ya que aunque el exterior es parte importante de mi… este nunca me definió, ese exterior solo se demoro en llegar unas largas temporadas, Mi mujer interna siempre estuvo ahí , tan solo le toco esperar ese anhelado florecimiento. Tuve que esperar al Verano, Otoño e invierno para que pudiera llegar esa Primavera donde al fin pude ser YO, una orgullosa MUJER TRANS LATINOAMERICANA que siempre espera y disfruta esa anehlada temporada🌹 Cómo las flores siempre fueron algo significativo en mi vida, quisimos hacer para esta ocasión un registro que me llena de orgullo con un equipo que lo hizo con amor y mucho talento, Gracias a @estebanvargasroa @frnmellado @carritodeflores @retouchmanugarte. 💗💗💗 “Cambia lo superficial, cambia cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo… y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño” Mercedes Sosa