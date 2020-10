"Nunca había sentido lo que sentí ayer": Claudio Iturra sufre accidente en el altiplano

View this post on Instagram

Ayer estuvimos más cerca que nunca. Nunca pensé en escribir algo así, pero así fue. Veníamos por el altiplano, desde Colchane a Chiu Chiu. Una ruta qué pasa los 5 mil metros de altura. Para los que no manejan, manejar sobre los 5 mil metros es súper mega difícil, hasta peligroso. Cualquier detalle, cualquier hielo, nieve, o piedra en el camino se puede transformar en un sobre con veneno dentro. Y eso nos pasó. Íbamos en una caravana de a tres autos cuatro por cuatro, y los dos primeros chocaron. En cadena. Se enredaron y empezaron a girar. Al lado de un barranco. Yo iba en el tercer auto, al último, viendo cómo todo el equipo bajaba como en una pista de hielo hacia el Barranco. Hasta que frenaron. Gracias a Dios había una barrera de contención. Que atajo a las camionetas. Siempre nos pasan cosas, porque nos metemos en las patas de los caballos siempre, y ese es nuestro destino. Caminar para abrir caminos, a veces corremos riesgos. Pero nunca había sentido lo que sentí ayer. Ver todo en cámara lenta. Todos caminando hacia la olla hirviendo. Pero gracias a Dios todo salió bien. Seguimos grabando La Ruta 5. Gracias por todo su cariño. ❤️