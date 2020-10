"No comulgo con su forma": Belén Mora reveló su opinión acerca de Botota Fox

Belén Mora generó controversia durante una entrevista realizada a través de Instagram, debido a su contundente opinión acerca Botota Fox y la posibilidad de trabajar con ella.

La comediante fue consultada sobre un posible trabajo junto a la transformista, sin embargo la respuesta fue sorpresiva y no todos los usuarios la tomaron de la mejor manera.

"No me gusta la Botota. No comulgo con su forma", afirmó en la entrevista realizada por el periodista Pancho Sanfurgo.

Ignacia Michelson presume su diminuta cintura y es comparada con una muñeca "Bratz" Tuvo críticas y elogios.

Belén Mora recibió críticas por su comentario

Pese a esta declaración, Belén aseguró que de igual manera trabajaría con ella en “Socias”, el show en el que participará junto a Alison Mandel, Catalina Guerra, Pamela Díaz, Begoña Basauri y Chiqui Aguayo.

"Si uno igual en la pega puede trabajar con gente que te caiga mal", manifestó.

Los comentarios de la comediante no fueron del agrado de muchos usuarios en las redes sociales, quienes dejaron sus críticas en la publicación.

“Por eso no le gusta la Botota, porque es muy similar en su forma de ser. Aunque me gusta más la Botota”, “Creo, en mi opinión no es necesario ser tan garabatera, es demasiado, ella me cae súper, pero no imagine que era así”, “Más encima no le gusta la Botota”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la publicación.

Te mostramos en video: