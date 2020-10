"Me da mucha vergüenza": Renata Ruiz muestra su cuerpo en ropa interior a tres meses de dar a luz

Renata Ruiz usó sus stories de Instagram para mostrar su cuerpo, luego de haber dado a luz hace pocos meses. Aunque reconoció que no fue fácil mostrarse así, se siente orgullosa de los rastros que el embarazo dejó en su figura.

La exmodelo, que fue madre por primera vez el pasado 7 de julio, posó en el baño de su casa en ropa interior y envió un potente mensaje.

La influencer aclaró que su cuerpo no quedó igual que antes luego de su embarazo y está bien con ello.

"Quería solos decirles a todas las chiquillas que me dicen que quedé igual después del embarazo, que no. No quedé igual y no importa. Soy feliz y como harto para dar mucha pechuga. Algún día espero recuperar lo que antes fue mi figura. Si no lo logro, no importa. Este es mi cuerpo hoy y lo amo más que nunca porque es el cuerpo que me hizo mamá", explicó.

"Esto no es fácil para mí. Me da mucha vergüenza. Yo siempre he sido flaca y lo más probable es que siempre lo seré, pero aun así miro mi cuerpo y a pesar de que ya no es el cuerpo de modelo estoy tan impresionada y orgullosa de él", agregó en otra storie.

"Por fin ya no es mero objeto sino la fuente de lo más hermoso y valioso que tengo en la vida", agregó.