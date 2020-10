Marlene de la Fuente por quiebre con Iván Núñez: "Va a ser papá con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio"

Hace unos días, en el programa Primer Plano del Pueblo, revelaron que el quiebre entre Marlene de la Fuente e Iván Núñez se produjo debido a que este último mantenía una "relación paralela con una chica brasileña de 27 años". Así lo indicó la periodista Cecilia Gutiérrez, quien incluso señaló que el periodista se convertirá en padre junto a la joven.

En conversación con Glamorama, Marlene de la Fuente comentó que "estoy ahora precisamente en un tema muy muy complicado, porque tanto yo como mis hijos, mis cuatro niños, nos acabamos de enterar por la prensa, tal como dijo en su entonces la Michelle Bachelet".

"Ha sido muy crítico. Nos acabamos de enterar recién que Iván va a ser papá obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio. Mis hijos están muy mal, los he tenido que tratar con sicólogo y siquiatra", agregó.

Marlene de la Fuente reveló que ha vivido momentos complicados junto a sus hijos. "Ahora se acaban de enterar de que el padre, el que estuvo casado conmigo 20 años y que tenemos cuatro hijos en común, con la misma chica ahora va a ser papá y todavía no tiene un vínculo con sus propios hijos", señaló.

Consultada por cómo ha enfrentado el quiebre, aseguró que "hasta el día de hoy he tratado de manejarlo lo mejor posible como madre, pero creo que Iván no ha sabido manejarlo como padre. Como te digo no he tenido respuesta de parte de él. Ahora nos acabamos de enterar de esto y es una situación muy compleja con los niños".

"Me enteré probablemente al mismo tiempo que ustedes. No tenía noción de nada, pero tampoco él me llamó para decírmelo ni tampoco se reunió con mis hijos, como tiene que hacerlo un padre. Esto ha sido un golpe tremendo nuevamente para mis cuatro niños", agregó.

