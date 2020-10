"Si quieres criticar hazlo": María Luisa Godoy contesta a usuaria tras críticas por su post natal

Hace casi un mes, María Luisa Godoy dio a luz a su cuarto hijo, con quien ha compartido una serie de registros en redes sociales. La animadora ha celebrado algunos acontecimientos, como sus dos semanas de vida, y también ha mostrado lo bien que se llevan sus tres hijas mayores con el pequeño Ignacio.

Cada una de estas apariciones ha recibido positivos comentarios por parte de sus seguidores. Sin embargo, también han surgido algunas críticas en torno a cómo vive su maternidad. Recientemente, causó polémica por un video en el que se la ve mostrando la nueva casa del matinal Buenos Días a Todos.

"Los saludo con mucho cariño desde mi casa porque no me quise restar de este momento, y mi querido equipo me dio la oportunidad y la importante misión de dar el puntapié inicial para estrenar nuestra nueva casa. Aquí comienza el Buenos Días a Todos", dijo, dándole el paso a Carolina Escobar.

Las imágenes provocaron una serie de críticas en torno a su post natal. "Muy bien! Defendamos el post natal por el que tantas mujeres hemos luchado!!", comentó una mujer, a lo que la animadora respondió "aquí no hay que defenderlo x que me lo estoy tomando! Es un saludo".

Sin embargo, en el mismo hilo apareció un comentario que la hizo reaccionar. "No se nota. Ni siquiera te tomaste el prenatal, tuviste a tu hijo (que bueno) pasaron 2 días tuviste tu hijo y sigues apareciendo. Es cansador verte de verdad", dijo una desconocida.

"Si quieres criticar hazlo, pero con la verdad x que me tomé todo el prenatal", respondió María Luisa Godoy. Pese a las críticas, hubo quienes salieron en su defensa refiriéndose a los comentarios que recibió. "Que pena que mujeres critiquen a otras mujeres. Se les olvida lo más importante, que todas debemos contenernos, porque eso es nuestra maternidad y nuestro útero, pura contención. Ser mamá ya es bastante, y más que suficiente", señaló una mujer.

