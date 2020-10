Maly Jorquiera dedica romántico mensaje a Sergio Freire en su cumpleaños número 40

View this post on Instagram

Y yo pensaba que en esa época ya te amaba demasiado, sin embargo me doy cuenta que siempre se puede más!!!!! Felices 40 años amor de mi vida @wenafreire estás como el vino 😄😍 Un honor para mi compartir esta vida contigo, por que te admiro mucho!! Eres el más mino, inteligente, caballero, paciente, bueno, chistoso, generoso, mejor papá, mejor amigo, mejor vecino no, por que ahí gana la Paty del condominio 🤣🤣🤣🤣🤷🏻‍♀️ Eres mi todo junto a nuestro Luquitas! Te amo negrito! Gracias x tanto! Gracias x existir!! #freireteamo #mamaly #amoaloslibras😍😍🥰🥰😘😘😘👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🥂🥂🥂🥂🍷🍷🍷🍷🍷🎂🎂🎂🎂🎂🍰🍰🍰💓💓💓❤️❤️❤️❤️